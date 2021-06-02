الغراوي : سجون المعتقلين بلا صحة وغذاء وعدم وجود برامج تأهيل واستنزاف أموال خزينة الدولة

المستقلة /- سرى جياد/ أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان دكتور فاضل الغراوي ضرورة تشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة حالة الاكتظاظ في سجون المعتقلين.

وقال الغراوي لـ المستقلة”أصبحت الحاجة ملحة لتطبيق معايير وضمانات حقوق الانسان في هذا الملف وايقاف الانتهاكات الحاصلة فيه ومطالبة الحكومة والبرلمان لتشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة حالة الاكتظاظ وايقاف الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة المليارات” .

وبين السجون ومراكز الاحتجاز في العراق مازالت تشهد العديد من التحديات والمشاكل وبعيدة عن تطبيق المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين .

وأشار إلى وجود عديد من المشاكل والانتهاكات منها كالاكتظاظ وتأخر إطلاق سراح المعتقلين والزيارات العائلية والضمانات القانونية ،اضافة إلى غذاءهم وصحتهم وأخذهم إلى التشميس وتاريخ السجون وقدمها مع مراكز الاحتجاز وعدم وجود برامج تأهيل واقعية وصحيحة واستنزاف أموال طائلة من خزينة الدولة.