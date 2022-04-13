الغبقة.. عادة كويتية في رمضان

المستقلة /- تعتبر «الغبقة» من العادات القديمة لدى الشعوب الخليجية، وهي فترة «تبدأ من بعد صلاة العشاء، حتى ساعة السحور»، وتقدم فيها أطباق الحلوى، وتتفنن فيها النساء وتقوم كل سيدة بعمل طبق معين من صنع يديها، ومن ثم يتجمعن في منزل أحد الأقارب ويتناولن أشهى الأطباق.

 

معنى كلمة «غبقة»

ترجع أصول الكلمة إلى دولة الكويت قديماً، والغقبة هي ما يتم أكله في الليل في شهر رمضان، والمعنى الصحيح بأنها الوليمة التي يجهزها أهالي الكويت بعد صلاة التراويح للأقارب والأصدقاء الذين يحضرون للمباركة بشهر رمضان الفضيل.

الأكلات المتعارف عليها لدى الكويتيين في الغبقة:

• النخي

• الباجلا

• الهريس

• الحلبية

• اللقيمات

 

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

لهذا السبب لا تستمع لأغانيك المفضلة على يوتيوب

اخر الاخبار

الغبقة.. عادة كويتية في رمضان

اخر الاخبار

داعية إسلامي لياسمين عبد العزيز: برافو

عامة ومنوعات

هل يمكن للمرأة أن تختار في الجنة زوجا غير زوجها؟

اخر الاخبار

موعد عيد الفطر 2022 والعطل الرسمية بالدول العربية

اخر الاخبار

هذه المشروبات تساعد في إنقاص الوزن

اخر الاخبار

كريس روك يرفض الحديث عن صفعة ويل سميث (مجانا)

اخر الاخبار

كريس روك يرفض الحديث عن صفعة ويل سميث (مجانا)

اخر الاخبار

شاب ينفق 50 ألف دولار ليشبه الشيطان

اخر الاخبار

قائمة أقوى جوازات العالم.. تغييرات بسبب الغزو الروسي

اخر الاخبار

فجر السعيد تردّ على متابع وصفها بالبقرة

اخر الاخبار

تركيا ترد على منتقدي نقل محاكمة خاشقجي لسعودية

اخر الاخبار

فلكي : سنصوم رمضان مرتين في 2030 – فيديو

اخر الاخبار

توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله التمثيل نهائيًا

اخر الاخبار

ريال مدريد يتأهل إلى نصف النهائي بعد عودة إعجازية في النتيجة أمام تشيلسي

اخر الاخبار

سمية الخشاب تهاجم كل من يفرض على الآخر أن يصوم

اخر الاخبار

معلومات عن سمارة زوجة أبو جبل بعد إعلان انفصالهما