الغبقة.. عادة كويتية في رمضان

المستقلة /- تعتبر «الغبقة» من العادات القديمة لدى الشعوب الخليجية، وهي فترة «تبدأ من بعد صلاة العشاء، حتى ساعة السحور»، وتقدم فيها أطباق الحلوى، وتتفنن فيها النساء وتقوم كل سيدة بعمل طبق معين من صنع يديها، ومن ثم يتجمعن في منزل أحد الأقارب ويتناولن أشهى الأطباق.

معنى كلمة «غبقة»

ترجع أصول الكلمة إلى دولة الكويت قديماً، والغقبة هي ما يتم أكله في الليل في شهر رمضان، والمعنى الصحيح بأنها الوليمة التي يجهزها أهالي الكويت بعد صلاة التراويح للأقارب والأصدقاء الذين يحضرون للمباركة بشهر رمضان الفضيل.

الأكلات المتعارف عليها لدى الكويتيين في الغبقة:

• النخي

• الباجلا

• الهريس

• الحلبية

• اللقيمات