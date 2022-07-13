الغانمي يشيد بالجهود الكبيرة لدعم أمن البصرة والاستعداد لخليجي ٢٥

وزير الداخلية يزور محافظة البصرة

وزير الداخلية يلتقي مدراء الشرطة في البصرة

المستقلة/- أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي على أهمية محافظة البصرة في مختلف المجالات ومكانتها، خاصة انها تستعد لاحتضان خليجي ٢٥.

وقال الغانمي عند زيارته البصرة اليوم الأربعاء واجتماعه بمدراء الشرطة في المحافظة، َ”ان البصرة تشهد استقرار امني ملحوظ وان المحافظة هي العمود الفقري للعراق”، مشيداً بالدور الكبير لمحافظ البصرة وَدعمه الواسع للأجهزة الأمنية.

واستمع الغانمي اثناء الاجتماع  الى إيجاز مفصل عن اهم الواجبات والمهام التي تقوم بها مفاصل الوزارة في المحافظة.

وثمن الجهود التي تقوم بها قوات الشرطة في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها خاصة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المطلوبين للقضاء وتنفيذ مذكرات القبض والعمل على توفير الأجواء الآمنة والمناسبة في المحافظة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والعاجلة بحق مثيري النزاعات العشائرية.

كما وجه بالتعاون مع المواطنين ومعرفة طلباتهم والتعامل الحسن معهم.

الى ذلك أجرى الغانمي يرافقه محافظ البصرة جولة في عدد من مناطق المحافظة والتقى بالمواطنين في إحدى المجمعات السكنية وتبادل الحديث معهم لمعرفة أحوالهم وأهم احتياجاتهم.

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