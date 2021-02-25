الغانمي والاسدي في الناصرية لاعادة الاستقرار الى المحافظة

الغانمي والاسدي في الناصرية لاعادة الاستقرار الى المحافظة

المستقلة/- وصل الى محافظة ذي قار وزير الداخلية عثمان الغانمي يرافقه رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي.

وتاتي الزيارة، حسب اعلام الامن الوطني، استناداّ الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ، لبحث عودة الامن و الاستقرار الى المحافظة .

وتشهد مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار منذ أيام تظاهرات مطالبة بإقالة المحافظ ومحاسبة المسؤولين عن قمع تظاهرات تشرين وسقوط اعداد من القتلى والجرحى.

وشهدت التظاهرات في اليومين الأخيرين صدامات بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.