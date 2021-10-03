الغاء تطبيق الواتساب خلال ال24 ساعة القادمة لهذا السبب

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اخبار الغاء تطبيق الواتساب في الساعات الماضية مما اثار تساؤلات كثيرة بين رواد المواقع لعدة اسباب.

في التفاصيل ، تصدر محركات البحث خلال الفترة الماضية حظر الواتساب على ملايين الهواتف، ما أثار حالة من الجدل والتساؤل عن سر تخلي التطبيق عن عدد كبير من الهواتف بشكل سنوي وحرمانها من الخدمة.

وذكرت الشركة الأمريكية عن حظر الواتساب على ملايين الهواتف من نوعي «أبل» و«أيفون»، أنه بمجرد أن تدق الساعة الثانية عشرة من صباح 1 أكتوبر، فإن جميع الأجهزة العاملة بإصدارات قديمة ستتوقف الخدمة عليها، وسيحتاج المستخدمون إلى تغيير هواتفهم أو تحديث برامجهم.

وسيكون لدى بعض المستخدمين هواتف قديمة جدًا بحيث لا يمكن تحديثها بعد قرار حظر الواتساب، ما يجبرهم على شراء هواتف ذكية جديدة، ومن المتوقع أن يتأثر أكثر من 40 طرازًا مختلفًا من الهواتف الذكية.

وبالنسبة لمستخدمي Android، ستحتاج إلى تشغيل Android 4.1 أو إصدار أحدث، وبالنسبة للآيفون، فأي هاتف يعمل بإصدار iOS 9 أو أقدم لن يستطيع استخدام التطبيق، بحسب البيان الرسمي.

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