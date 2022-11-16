الغاء اللقاء بين الرئيس الصيني ورئيس الوزراء البريطاني

رئيس وزراء بريطانيا في قمة العشرين

المستقلة/- أعلن داونينغ ستريت إلغاء الاجتماع المقرر عقده الأربعاء بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الصيني شي جينبينغ، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

والاجتماع “أُلغي بسبب مشاكل تتعلق بجدول الأعمال”، على ما أعلنت متحدثة لوكالة فرانس برس. وكان من المقرر أن يكون الأول منذ خمس سنوات لزعيمي البلدين الذين تشهد علاقاتهما توترا وأحد أهم الاجتماعات المقررة على هامش قمة مجموعة العشرين لرئيس الحكومة البريطانية الجديد الذي تولى منصبه في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

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