العيساوي : تشريع حزمة من القوانين الرادعة لكل من يحرض على الارهاب والتطرف

المستقلة/- يتجه البرلمان نحو تشريع حزمة من القوانين الرادعة لكل من يحرض على الارهاب والتطرف، ابرزها قانون السلم المجتمعي، مع مراجعة القوانين النافذة واعادة تفعيلها بالواقع العراقي.

وقال رئيس لجنة التعايش السلمي في مجلس النواب عبود العيساوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، ان «الهدف من هذا المشروع هو اعداد خارطة طريق على قواعد ثابتة للتعايش السلمي في البلد بين الطوائف والمكونات، لذلك كانت هناك ضرورة ملحة لوضع خارطة ورسم سياسة ستراتيجية وقواعد للسلم المجتمعي في العراق».

وأضاف العيساوي، ان «مقترح قانون الهيئة قرئ للمرة الاولى وجرت تعديلات عليه، وشكلت لجنة برلمانية للتعايش من 11 عضوا يمثلون المكونات الدينية والقومية الاساسية بالبلد،حيث كانت لهم انشطة فردية وجماعية في مناطقهم»، مبيناً ان «هناك لقاء جرى قبل مدة في اربيل بين الاعضاء ومنظمة الهجرة الدولية والبرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) وكانت هناك طروحات في ما يخص المشكلات في اقضية تلعفر وسهل نينوى والحمدانية وسنجار».

وأكد العيساوي ان»مسألة السلم المجتمعي في البلد بحاجة الى ثقافة تبدأ بالمناهج المدرسية للتعريف بالتعايش والمكونات والمواطنة، وكيفية تقبل الاخر»، مؤكداً ان «هذه الثقافة تبقى سلاحاً وتعيد العراق الى اصوله قبل الاف السنوات بعد ان كان مهداً للحضارات القديمة وعاشت فيه اقوام مختلفة الأعراق.واوضح ان «مشروع تشكيل الهيئة سيتضمن اليات عمل وبرامج ستنفذ خلال المرحلة المقبلة”.