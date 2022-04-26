العيداني : عدم وجود أي تقارب في وجهات النظر بين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي

المستقلة /- أكد النائب عن كتلة تصميم النيابية غسان العيداني، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي تقارب في وجهات النظر بين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي، قائلاً إن التحالف الثلاثي “ما يزال منطوياً على نفسه”.

وقال العيداني، إن “الانسداد السياسي ما يزال يخيِّم على العملية السياسية ولاسيما التحالفات بين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي، ولا يوجد أي تقارب في وجهات النظر”، مضيفاً أن “التحالف الثلاثي ما يزال منطوياً على نفسه، ولم يشارك حتى الآن في المبادرات، وذلك انعكس سلباً على الواقع السياسي العراقي وأرسل رسائل غير مطمئنة بشأن عدم وجود أمل بالانفراج”.

وتابع العيداني في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية وتابعته المستقلة، أن “الإطار التنسيقي يتحاور مع جميع الأحزاب والمكونات من أجل الخروج من الأزمة، وهو تحاور داخلي لا يؤثر في واقع العملية السياسية على الصعيد العام وإنما على الصعيد الداخلي للإطار”.

وأكد، أن “الانفراج السياسي لا يتحقق إلا بوجود تفاهمات على طاولة حوار حقيقية بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي”، متابعاً: “لابد من أن يكون هناك انفراج، وهي مسؤولية الكتل السياسية في إبرام اتفاقات وتحالفات والإسراع بها لتشكيل الحكومة لأنَّ عدم إبرام أي تحالفات أو اتفاقات سيؤثر في أبناء الشعب العراقي ولاسيما الطبقات الفقيرة التي تعاني الكثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”.

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