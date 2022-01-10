العيداني : النظام السياسي في العراق سيتغير حتى وإن عادت بعض الوجوه القديمة

المستقلة/- قال النائب عن تحالف تصميم غسان العيداني ان ’النظام السياسي في العراق لن يبقى كما كان عليه في الدورات السابقة وأن هناك توجه حقيقي لجعل الدور البرلماني واضحا من خلال مراقبة أداء الحكومة وتشريع القوانين التي تخدم المواطنين’ .

واضاف العيداني ان “ماحصل في افتتاح جلسة مجلس النواب الأولى لا يدعو الى الإحباط فهناك توجه حقيقي للارتقاء بعمل مجلس النواب وتشريع القوانين التي تهم مصلحة المواطن” .

وأشار  الى ان “بعض الوجوه القديمة حتى وان عادت لتتصدر المشهد من جديد لكن النظام السياسي لن يكون كما كان عليه في الدورات البرلمانية السابقة” .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

رغم الاعتراض على النتائج.. السفارة الأميركية تهنىء الحلبوسي

اخبار العراق

الشمري : التوافق الوطني الحل الوحيد لتشكيل الحكومة الجديدة

اخبار العراق

مصفى في كردستان يشهد أول استخدام لتقنية (يو أو بي) النموذجية في العراق

اخبار العراق

العيداني : النظام السياسي في العراق سيتغير حتى وإن عادت بعض الوجوه القديمة

اخر الاخبار

المغربي حمزة جرندي “مذنب”

اخر الاخبار

اعتقال متاجر في الحبوب المخدرة في كربلاء

اخر الاخبار

الفتح : التيار الصدري يفشل في تحقيق الكتلة الاكبر

اخر الاخبار

الفتح : التيار الصدري يفشل في تحقيق الكتلة الاكبر

اخر الاخبار

الصحة : الجرعة التعزيزية (الثالثة) تسهم بالحد من تأثير المتحور أوميكرون

اخر الاخبار

تقرير : قطاع الطاقة لا يزال مهيأ لمرحلة انتعاش في عام 2022

اخبار العراق

الخارجية الإيرانية تؤكد.. العراق سيستضيف جولة مفاوضات مع السعودية

اخبار العراق

الديمقراطي الكردستاني يؤكد حسمه منصب رئيس الجمهورية

اخر الاخبار

عالم قبرصي يكتشف وجود سلالة جديدة من كوفيد دلتا كرون Deltacron

اخر الاخبار

دراسة : مسحات الأنف تكون أبطأ في اكتشاف الإصابة بمتحور “أوميكرون”

اخبار العراق

النزاهة : أوامر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين في نينوى على خلفية فقدان عجلات

اخر الاخبار

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الاثنين

اخر الاخبار

سعر الذهب يستقر عند أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع