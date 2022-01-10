العيداني : النظام السياسي في العراق سيتغير حتى وإن عادت بعض الوجوه القديمة

المستقلة/- قال النائب عن تحالف تصميم غسان العيداني ان ’النظام السياسي في العراق لن يبقى كما كان عليه في الدورات السابقة وأن هناك توجه حقيقي لجعل الدور البرلماني واضحا من خلال مراقبة أداء الحكومة وتشريع القوانين التي تخدم المواطنين’ .

واضاف العيداني ان “ماحصل في افتتاح جلسة مجلس النواب الأولى لا يدعو الى الإحباط فهناك توجه حقيقي للارتقاء بعمل مجلس النواب وتشريع القوانين التي تهم مصلحة المواطن” .

وأشار الى ان “بعض الوجوه القديمة حتى وان عادت لتتصدر المشهد من جديد لكن النظام السياسي لن يكون كما كان عليه في الدورات البرلمانية السابقة” .