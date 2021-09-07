العيادات الشعبية توزع اجهزة قياس ضغط الدم على مراجعيها

المستقلة/-  بدأت دائرة العيادات الطبية الشعبية بتوزيع اجهزة قياس ضغط الدم على مراجعيها من المصابين بارتفاع ضغط الدم المزمن .

وذكرت الصيدلانية حذامة محمد من قسم الصيدلة والمخازن ان الدائرة تقوم ولاول مرة بتوزيع اجهزة قياس ضغط الدم على مراجعيها الراغبين بالحصول عليه وسيتم توزيعه على العيادات الطبية الشعبية في بغداد والمحافظات وبأمكان اي مريض لديه بطاقة امراض مزمنة صادرة من الدائرة ويستلم علاجه بشكل شهري الحصول على الجهاز المذكور .

وتأتي هذه الخطوة من اجل تخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة .

 

 

 

 

 

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