العيادات الشعبية تعيد فتح ردهات كانت مخصصة لمصابي كورونا

المستقلة..اعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية عن اعادة افتتاح عدد من ردهات الاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية بعد ان كانت ردهات لعزل مصابي كورونا .

وقال مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية الدكتور محمد علي الفرطوسي تم اعادة افتتاح عدد من ردهات الاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية بعد ان تم تخصيصها كردهات لعزل المصابين بالكورونا وتقوم بأستقبال المرضى الراغبين للعلاج فيها .

واشار الى ان اعادة افتتاح ردهات الاجنحة الخاصة جاء بعد انخفاض عدد المصابين بالفايروس المذكور وافتتاح عدد من المستشفيات الخاصة بعلاج مرضى الكورونا في بغداد والمحافظات وتم تجهيزها بأحدث الاجهزة والمستلزمات الضرورية .

وذكر المستشفيات التي تم اعاد افتتاح ردهات الاجنحة الخاصة فيها هي مستشفى الشهيد الصدر والشيخ زايد وكمال السامرائي وابن الهيثم والامام علي وتقع في بغداد جانب الرصافة ومستشفى الكرامة في جانب الكرخ والهندية في كربلاء والزبير في البصرة والحبوبي في ذي قار وصلاح الدين في سامراء .