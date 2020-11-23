العيادات الشعبية تسمح لجميع المواطنين بفحص كورونا في مختبراتها

المستقلة..قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية السماح بأجراء فحص كورونا المستجد لكافة المواطنين العراقيين بدون استثناء في المختبرات التابعة لها وبأحدث التقنيات المعتمدة عالميا .

وقال مدير عام الصحة العامة المكلف بأدارة العيادات الطبية الشعبية الدكتور رياض عبد الامير الحلفي قررت الدائرة السماح لكافة المواطنين العراقيين بدون استثناء اجراء فحص فايروس كورونا المستجد في المختبرات التابعة لها بعد ان كان الفحص فيها مقتصرا على المقيمين العرب والاجانب والمسافرين وموظفي القطاع الخاص .

واشار الى ان الهدف من ذلك ليكون الفحص متاحا لجميع المواطنين وبأمكانهم التأكد من اصابتهم في حالة كانت لديهم اعراض المرض لاتخاذ الاجراءات اللازمة للعلاج ومنع تطور حالته وتدهورها مما قد يفقده حياته اضافة الى القيام بالحجر المنزلي لمنع انتقال العدوى للاشخاص القريبن من المريض ولبس الكمامة وغيرها من الاجراءات .

وذكر ان الفحص متوفر في المختبر الاستشاري الطبي باليرموك، ودار التمريض الخاص في مدينة الطب ،وجميع المختبرات في ردهات الاجنحة الخاصة بالمستشفيات الحكومية، وتم تخفيض اجور الفحص في المختبر الاستشاري الطبي للمواطنين العراقيين الى 75000 الف دينار بعد ان كان 100،000الف دينار داخل المختبر وتخفيض اجور الخدمة المنزلية الى (100،000) الف دينار بدل (130،000 )الف دينار وفحص العرب والاجانب 100،000 الف دينار داخل المختبر بدلا من 130،000 الف دينار و125،000 الف خدمة السحب المنزلي بدلا من 150،000 الف دينار .

واوضح ان اجور فحص فايروس كورونا في مختبرات الاجنحة الخاصة في بغداد والمحافظات يبلغ (50،000 ) الف دينار فقط .