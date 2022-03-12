العنصر النسائي يتصدر بطولات السباق الرمضاني

المستقلة /- يتصدر العنصر النسائي بطولات العديد من الأعمال الفنية التي تشارك في السباق الرمضاني لعام 2022.

حيث حصدت البطولة النسائية في أعمال رمضان المقبل 7 مسلسلات، منها:

– يسرا تتصدر «أحلام سعيدة»

ويشارك بجانب يسرا كل من مي كساب وغادة عادل وشيماء سيف ونور محمود ونبيل. نور الدين وجيهان الشماشيرجي وعدد آخر من الفنانين. وتتعاون هذا العام مع الكاتبة هالة خليل والمخرج عمرو عرفة.

– نيللي كريم في «فاتن أمل حربي»

تحرص كل عام على الوجود في السباق الرمضاني، وتشارك هذا العام بمسلسل «فاتن أمل حربي». بجانب عدد من الفنانين منهم شريف سلامة ومحمد الشرنوبي وهالة صدقي. وفادية عبد الغني ومحمد ثروت وخالد سرحان. وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

– «يوتيرن» لريهام حجاج

كما تشارك الفنانة ريهام حجاج بمسلسل «يوتيرن» في السباق الرمضاني المقبل. بصحبة مجموعة من النجوم. بينهم توفيق عبد الحميد وعبير صبري ومحمد الكيلاني وكريم قاسم. وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

– روبي ومي عمر تنافسان بـ«رانيا وسكينة»

بينما يشارك الثنائي روبي ومي عمر في السباق الرمضاني بالعمل الدرامي «رانيا وسكينة». الذي يجمعهما للمرة الأولى. مع مجموعة من الفنانين، بينهم أحمد خالد صالح وصبا الرافعي وأحمد كرارة ونبيل نور الدين وسليمان عيد. وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

– «شغل عالي» لفيفي عبده وشيرين رضا

وهناك الثنائي شيرين رضا وفيفي عبده، اللتين تجتمعان هذا العام للمرة الأولى من خلال مسلسل «شغل عالي». ويشاركهما عدد من الفنانين منهم إنجي كيوان وبسنت النبراوي وكريم سرور. وتونى ماهر. بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم تامر حبيب، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

– ليلى علوي في «دنيا تانية»

وانضمت إليهن في السباق الرمضاني المقبل، النجمة ليلي علوي التي تشارك بمسلسل «دنيا تانية». وذلك بعد غياب عن الدراما لسنوات. ويشاركها مي سليم وأحمد عزمي ومجدي كامل ووفاء صادق. وأشرف زكى وفراس سعيد ومجموعة من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد العال.

– روجينا في «كيد الحريم»

وللعام الثاني على التوالي، تخوض الفنانة روجينا تجربة البطولة. إذ تشارك في مسلسل «كيد الحريم»، بجانب جاسم النبهان. ومحمد الحداد وروان العلي وهنادي الكندري وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف فهد البلوشي وإخراج مصطفى فكري