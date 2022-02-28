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العنصرية لسقفها .. الأمن الأوكراني يمنع الأفارقة من ركوب قطار للهرب – فيديو

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تصدي عناصر أمن أوكرانية للعشرات من الأفارقة ومنعهم من الصعود لأحد القطارات التي تقوم بنقل الأوكرانيين إلى دول الجوار هربًا من الحرب.

وأثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن ما قام به الأمن الأوكراني من منع الأفارقة من ركوب القطار المتجه إلى بولندا “عنصرية غربية” لم تمحوها حتى الحرب.

وعلق الإعلامي إياد الحمود على الفيديو الذي أعاد نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” مقطع متداول للقوات الأوكرانية وهي تمنع جميع الأفارقة من ركوب القطار للهرب إلى بولندا حتى يركب جميع الأوكرانيين القطارات أولاً”.

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