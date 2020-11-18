العمل ومنظمة فرنسية تبحثان إيجاد فرص عمل للشباب

المستقلة/ سرى جياد/عقـد مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد جبار باهض اجتماعاً مع وفد منظمة الخبرة الفرنسية في مقر الدائرة يوم امس الثلاثاء الموافق ١٧-١١-٢٠٢٠.

واستمع المدير العام من الوفد شرح عن المشروع المزمع تنفيذه من قبل المنظمة الذي يهدف الى ايجاد فرص عمل للشباب ودعمهم لانشاء مشاريعهم الخاصة، مبينا طبيعة عمل الدائرة المتضمن تسجيل الباحثين عن عمل في قاعدة البيانات وعدد الحاصلين على الشهادات العليا وتدريبهم من خلال زجهم في دورات تقيمها الدائرة، مبديا استعداده للتعاون مع المنظمة خدمة لشرائح المجتمع.

من جانبه بين الوفد ان هذه المبادرة مدعومة من قبل الاتحاد الاوربي ووزارة الخارجية الفرنسية وتسعى المنظمة من خلالها الى تأسيس شراكة حقيقية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدعمها في هذا المجال.