العمل : مبادرة السكن تستهدف الحماية الاجتماعيَّة وذوي الإعاقة والطبقات الفقيرة

المستقلة/- قال وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة عادل الركابي: إنَّ مبادرة السكن تستهدف مستفيدي الحماية الاجتماعيَّة وذوي الإعاقة إلى جانب الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، بينما كشف عن لقاء قريب مع رئاسة البرلمان لإعادة قسم من تخصيصات الوزارة للشروع في إطلاق الشمول الإلكتروني لمستفيدي الحماية الاجتماعيَّة.

وذكر الركابي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته  المستقلة، أنَّ “تلك المبادرة التي تتضمَّن توزيع قطع الأراضي السكنيَّة والتي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستشمل شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود ممن لا يتمكنون من شراء وحدات سكنيَّة بسبب ضعف مواردهم ودخلهم، أبرزهم مستفيدو الحماية الاجتماعيَّة وذوو الإعاقة”.

وأضاف أنَّ “هناك قراراً بتوزيع قطع الأراضي بين المواطنين من قبل مجلس الوزراء سيتمّ الشروع بتطبيقه ابتداءً من الشهر الحالي”.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد كشف عن خطة لتوزيع 550 ألف قطعة أرض سكنيَّة، بينما أوضح أنَّ “لكلِّ أسرة عراقيَّة الحقَّ في مسكن لائق، يحفظ الكرامة ويناسب العيش الكريم.

وفي شأن آخر، كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة عن مساعٍ جديَّة لاستعادة جزء من الأموال الكبيرة التي تمَّت مناقلتها من تخصيصات الوزارة إلى تنمية الأقاليم في موازنة 2021 .
وأوضح الركابي أنّه “تمَّت مناقلة مبالغ كبيرة من تخصيصات وزارة العمل سواء من تخصيصات هيئة الحماية الاجتماعيَّة أو ذوي الإعاقة بلغت نحو ترليون و700 مليار دينار إلى تنمية الأقاليم”، مبيناً أنَّ “الوزارة تبذل جهوداً كبيرةً بالتعاون مع رئاسة مجلس النواب واللجنة الماليَّة ولجنة العمل النيابيَّة فضلاً عن وزير الماليَّة لإعادة جزءٍ من تلك التخصيصات التي تمَّت مناقلتها حتى نتمكن من إطلاق شمول الأسر المستفيدة من إعانات شبكة الحماية الاجتماعيَّة وهيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وفق الضوابط المُعلنة”.

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