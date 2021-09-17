العمل على انتاج 400 الف برميل يوميا في حقل الحلفاية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت شركة نفط ميسان، الجمعة، عن تواصل عملها في تطوير حقل الحلفاية النفطي من أجل الوصول لإنتاج 400 ألف برميل من النفط يومياً.

وقال مدير عام الشركة  علي جاسم حمود، إن “حقل الحلفاية يعد من أبرز حقول شركة نفط ميسان حيث تجري عمليات تطويره من قبل شركة النفط الوطنية الصينية بموجب عقدها المبرم مع وزارة النفط للوصول الى إنتاج 400 ألف برميل من النفط الخام يومياً”.

و اوضح أن “عمليات التطوير تتضمن أيضاً الاستفادة من الغاز المنتج المصاحب للنفط الخام في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع الطاقة المستدامة وتنفيذ المشاريع التي تهدف لتحسين الوضع الخدمي للأهالي القاطنين بالقرب من مشاريع التطوير” .

وفي سياق متصل اشار حمود الى ان شركة بتروجاينة الصينة تواصل عملها من خلال المنافع الاجتماعية بتنفيذ مشاريع خدمية في قضاء الكحلاء.

وأشار الى افتتاح مشروعين خدميين في القضاء ، تضمنا نصب محطة متنقلة لتحويل الكهرباء 54 ميغاواط من مناشيء اوربية بالتنسيق مع شركة سمينزالمانية .اما المشروع الثاني فهو اكساء وتبليط سدة المعيل في ناحية بني هاشم بطول 5كيلو.

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