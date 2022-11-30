العمل : شمول مليون أسرة بالحماية الاجتماعية في موازنة 2023

المستقلة / متابعة /- توقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، اليوم الأربعاء، شمول مليون أسرة جديدة من المتقدمين على المنصة الإلكترونية ضمن الموازنة العامة 2023، فيما كشفت عن آلية المسح الميداني للأسر مؤكدة استمرار عملية تقاطع أسماء المتقدمين لفرز المستحقين منهم.

وقال معاون مدير عام الحماية الاجتماعية عبد الرحمن المنصوري لبرنامج (رأي الأغلبية) الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته ” المستقلة” ، إن” الوزارة باشرت بعمليات تسجيل المتقدمين على المنصة الالكترونية في 22 آب الماضي وتم إغلاق النافذة في 22 تشرين الثاني الجاري، ووصل عدد المتقدمين لأكثر من مليونين و700 ألف على شبكة الحماية الاجتماعية”.

وأضاف، أن “العمل مستمر لإجراء عملية تقاطع الاسماء للمتقدمين، بالتعاون مع وزارات الدولة، وديوان الرقابة المالية ودائرة التسجيل العقاري والوزارات الأمنية لفرز المستحقين من غير المشمولين بسبب توفر راتب ثاني “، لافتا إلى أن” عملية تقاطع البيانات ستستغرق من 10 الى 15 يوما”.

وتابع أن” المتقدمين على المنصة الالكترونية موزعين على عموم المحافظات العراقية، وسيتم تقاطع اسمائهم، وبعدها ستتم عمليات المسح الميداني للمتقدمين من قبل ألفي باحث تابعين للوزارة”.

ولفت إلى أن” المتقدم على المنصة الإلكترونية سيقوم بملء استمارة خاصة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وهيئة الحماية الاجتماعية لتحديد المشمولين بالإعانة”، لافتا إلى أن” استمارات المتقدمين سترسل الى وزارة التخطيط على شكل وجبات ولن تستغرق عمليات التدقيق وقتا طويلا في الوزارة”.

ونوه الى أن” شمول تلك الأعداد مرتبط بالموازنة العامة المقبلة 2023 “، لافتا إلى أن” الوزارة طالبت بزيادة سقف التخصيصات المالية الى 8 تريليون في موازنة 2023 لشمول جميع المستفيدين ضمن الحماية الاجتماعية بينهم الأسر المستفيدة حاليا”، مبينا أنه” في حال تخصيص 8 تريليون للوزارة يمكن شمول مليون أسرة جديدة من المتقدمين على المنصة الالكترونية”.
وأكد أن “عدد الأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية في الوزارة يصل حالياً الى مليون وستمائة ألف مستفيد”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

هيئة الإعلام تخصص الرقم 177 للابلاغ عن مخالفات إلغاء ضريبة بطاقات التعبئة

اخبار العراق

سفيرة امريكا في العراق تلتقي بـ نائب رئيس مجلس النواب

اخر الاخبار

الهدف الاول في مباراة تونس ضد فرنسا.. فيديو

اخبار مصر

بعد تعرضها لوعكة صحية.. انغام تخرج من المستشفى

اخر الاخبار

الدفاع التركية​.. مقتل جندي خلال اشتباك مسلح شمال العراق

اخبار العراق

صدور حكم قضائي بالسجن 6 أشهر بحق الفنانة همسة ماجد

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

هيئة الإعلام تخصص الرقم 177 للابلاغ عن مخالفات إلغاء ضريبة بطاقات التعبئة

اخبار العراق

العمل : شمول مليون أسرة بالحماية الاجتماعية في موازنة 2023

اخر الاخبار

الهدف الاول في مباراة تونس ضد فرنسا.. فيديو

اخبار مصر

بعد تعرضها لوعكة صحية.. انغام تخرج من المستشفى

اخر الاخبار

الدفاع التركية​.. مقتل جندي خلال اشتباك مسلح شمال العراق

اخبار العراق

صدور حكم قضائي بالسجن 6 أشهر بحق الفنانة همسة ماجد

اخبار العراق

طهران تؤكد.. تلقينا من العراق 1.6 مليار يورو من المستحقات المتأخرة

اخبار العراق

طهران تؤكد.. تلقينا من العراق 1.6 مليار يورو من المستحقات المتأخرة

اخر الاخبار

لا تخرب اجازتك بأمتعة السفر..اليك 11 حيلة للسفر بأصغر حقيبة

اخبار العراق

النزاهة : تنفيذ امر قبض بحق هيثم الجبوري

اخر الاخبار

التخطيط : إدراج نحو ثلاثة آلاف مشروع ضمن قانون الدعم الطارئ

اخبار العراق

طقس العراق.. ضباب و انخفاض شديد في درجات الحرارة بدءا من يوم الخميس

اخر الاخبار

بعد زيارة السوادني الى طهران ..انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اخبار العراق

خبير : استمرار ملاحقة نور زهير حتى لو تم استعادة المبالغ المسروقة

اخبار العراق

سياسي : حكومة السوداني تجمع البيانات بصمت لغرض محاسبة الفاسدين

اخبار العراق

محلل : ادانة حكومة الكاظمي بالفساد لا يحتاج مزيد من الادلة

اخبار العراق

كتلة صادقون تكشف عن ملامح مسودة قانون الموازنة لعام 2023