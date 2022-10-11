العمل توقع اتفاقية تعاون مع الهجرة الدولية لدعم تنفيذ قانون الناجيات الأيزيديات

المستقلة/- وقعت المديرية العامة لشؤون الناجيات بموجب وزارة العمل والاجتماعية العراقية اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، والتي تهدف إلى دعم تنفيذ قانون الناجيات الأيزيديات الذي أُعتمد في عام 2021.

أنشأ قانون الناجيات الأيزيديات إطارًا لتوفير الدعم المالي وأشكال أخرى من الانتصاف للناجيات من جرائم داعش ضد المجتمع الايزيدي، والشبك، والمسيح والتركمان. على الرغم من أن التقدم تم إحرازه على هذه الجبهة من قبل حكومة العراق والمجتمع المدني العراقي والمنظمات الدولية، إلا أن الناجيات لا يزلنَ يعشنَ في حاجة ماسة للدعم.

ويتم تكليف المديرية بتنفيذ قانون الناجيات الأيزيديات من خلال توفير التعويضات الفردية وتنسيق تدابير العدالة الانتقالية الأخرى لمعالجة ما خلفته الإبادة الجماعية وجرائم داعش ضد الإنسانية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستدعم المنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ الأنشطة لدعم قدرة المديرية للوفاء بوعودها، من خلال بناء القدرات، والتوجيهx التقني، والمساعدة المادية والتواصل بين الناجيات، والمجتمعات المتأثرة وعامة الناس. يلتزم الموقعون أيضًا بتبادل الخبرة وأفضل الممارسات في مجال التعويضات والعدالة الانتقالية.

وقال بيان عن المنظمة الدولية ان التوقيع على هذه الاتفاقية يتماشى مع شراكة وثيقة تم تمت بالفعل بين المديرية والمنظمة الدولية للهجرة في العراق في إعداد عملية التقديم للحصول على تعويضات بموجب قانون الناجيات الأيزيديات.

وقال جيورجي جيغاوري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق: “لا تزال المنظمة الدولية للهجرة في العراق ملتزمة بالعمل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمديرية لدعم عملية تركز على الناجيات والتي تساعد على ايصال المساعدات إلى الناجيات في الوقت المناسب وبصورة فعالة. ويبقى العديد من الناجيات في نزوح مطول، وأولئك الذين عادوا إلى مواطنهم ليسوا أفضل حالا. من خلال بناء القدرات على المستويات الوطنية والمحلية، يمكننا معًا المساهمة في حلول دائمة لهؤلاء الناجيات المتضررات من النزوح.”

وقال المدير العام لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراب إلياس بركات، منذ سن قانون الناجيات الأيزيديات، دعمت المنظمة الدولية للهجرة المديرية من خلال توفير الخبرة التقنية والتدريب والدعم المادي واللوجستي. فلولا دعم المنظمة الدولية للهجرة، فلن تصل المديرية إلى هذا التقدم في تنفيذ قانون الناجيات الأيزيديات. نتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل. ”

ويمكن للناجيات التقدم بطلب للحصول على الأمتيازات بموجب قانون الناجيات الأيزيديات من خلال تقديم طلب مباشرة من خلال بوابة المديرية الألكترونية، أو عن طريق جدولة اجتماع شخصي في المكتب الرئيسي للمديرية في الموصل أو في أي موقع من مواقع مكتابها الفرعية وتقديم طلب خلال الاجتماع.