العمل تنسق مع التجارة لغرض اصدار البطاقة التموينية لمستفيدي الحماية الاجتماعية

المستقلة/- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة عن عدم وجود قاعدة بيانات مركزية لموظفي الوزارات، مشيرة إلى أنَّ ذلك اسهم بتأخر الكشف عن المتجاوزين على رواتب الحماية، بالتزامن مع ذلك، ارسلت أسماء مستفيدي شبكة الحماية إلى وزارة التجارة لتصدر لهم البطاقة التموينية الالكترونية.

وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية بالوزارة هدى سجاد في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة:إنَّ “الوزارة ارسلت أسماء مستفيدي شبكة الحماية إلى وزارة التجارة، كون اصدار البطاقة التموينية الالكترونية، من اختصاصها”.

واضافت أنَّ “الوزارة بصدد وضع آلية موحدة لفتح نافذة الكترونية ليتم من خلالها التقديم لتخفيف الزخم على بقية اقسام الهيئة وبحسب النسب السكانية لكل محافظة، مع منح الاولوية للاكثر فقرا”، مؤكدة “مضي الوزارة نحو التحول الرقمي تماشيا مع المنهج الاصلاحي من اجل تشخيص الاخطاء ومعالجتها خدمة للمواطن”.

وبينت سجاد أنَّ “الاجتماعات مستمرة مع البنك الدولي لإكمال مشروع توحيد وتطوير قاعدة بيانات مستفيدي اعانات شبكة الحماية وربطها مع مؤسسات الدولة، ما سيتيح للوزارة الكشف عن المتجاوزين على تلك الرواتب، ويمنع هدر اموال المستفيدين”.

واكدت أنَّ “عدم وجود قاعدة بيانات مركزية لموظفي الوزارات، اسهم بتأخر الكشف عن المتجاوزين على رواتب الحماية”، كاشفة عن “خطة لتأهيل وتطوير نظام الحماية الاجتماعية وتنفيذ مشروع لتوحيد وتطوير قاعدة بيانات الوزارة والربط الشبكي اسهاما باستبعاد الطارئين والمتجاوزين على النظام”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

تحالف الفتح ينفي التوصل إلى تفاهمات حقيقية بين القوى الشيعية

اخبار العراق

العمل تنسق مع التجارة لغرض اصدار البطاقة التموينية لمستفيدي الحماية الاجتماعية

اخبار العراق

مستشار الكاظمي : لا يوجد موعد محدد لتقديم مشروع الموازنة لعام 2022

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط بعد تحديد موعد لاستئناف المفاوضات مع ايران

اخبار العراق

التخطيط تجري تجارب للتعداد السكاني استعدادا لاجراءه في 2022

اخبار العراق

الهجرة تنسق مع منظمات دولية لتمويل مشاريع مدرة للدخل للنازحين

اخبار العراق

الداخلية : سيتم اغلاق 15 دائرة احوال شخصية في نينوى للعمل بالبطاقة الموحدة

اخبار العراق

الداخلية : سيتم اغلاق 15 دائرة احوال شخصية في نينوى للعمل بالبطاقة الموحدة

اخر الاخبار

دولتان عربيتان مهددتان بالغرق.. و200 مليون شخص بخطر كبير

اخر الاخبار

أسباب وفاة الفنان “صباح فخري” تثير الضجة فهل يُفتح تحقيق؟

اخر الاخبار

إتهامات خطيرة تطال “محمد رمضان” بواقعة الإسماعيلية

اخر الاخبار

عبدالله بالخير بلوك جديد يثير موجة من الضحك ويتصدر الترند

اخر الاخبار

بيان من أمريكا والسعودية والإمارات وبريطانيا تجاه السودان

اخبار مصر

بيان مصري حول جريمة الإسماعيلية البشعة

اخر الاخبار

10 أيام تفصل لبنان عن انقطاع تام في الانترنت

اخبار العراق

مهرجان الجميع للثقافة الدولي يفتتح فعالياته في الحبانية

اخبار العراق

محافظ ميسان يوزع قطع سكنية لمنتسبي الشرطة والدفاع المدني