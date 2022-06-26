العمل تكشف عن وجود عصابات توزع المتسولين بين المناطق والأحياء

المستقلة/- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود عصابات توزع المتسولين بين المناطق والأحياء.

وقالت وكيل الوزارة عبير الجلبي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن الوزارة حذرت في أكثر من مناسبة من انتشار ظاهرة التسول، لافتة إلى أن خطورتها تكمن في أنها أصبحت تدار من قبل عصابات متخصصة في هذا المجال تؤمن لهم المأوى والحماية، وتقوم بتوزيع المتسولين بين المدن والأحياء .

وأضافت أن “الوزارة حالياً تعمل ضمن فريق يضم وزارات الداخلية والأمن الوطني والتربية لمكافحة التسول في البلاد و وضع الحلول الناجعة لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها”.

يشار إلى أن المتسولين أخذوا بتطوير طرقهم وأساليبهم وفقاً للوضع الاقتصادي لكل حي أو مدينة، فقد قام البعض منهم بطرق الأبواب من خلال نساء طاعنات في السن وطلب مواد غذائية مثل الزيت والسكر والرز أو الطحين، فضلاً عن قيام أطفال بحمل الحلوى بحجة بيعها في المجمعات الطبية في بغداد.

وبشأن المعالجات القانونية لظاهرة التسول، أوضح المحامي حسام جبار لـ”الصباح”، أن قانون العقوبات جرم المتسول في حالة كونه يبلغ الـ18 من عمره بمدة حبس تتراوح ما بين شهر واحد إلى 3 أشهر ، والحبس مدة لا تزيد عن سنة إذا تصنَّع الإصابة بجروح أو عاهة أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع لكسب إحسان المواطنين”.