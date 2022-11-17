العمل تكشف عن دخول أغلب العمالة السورية إلى بغداد بطريقة غير شرعية عبر اربيل

العمل تكشف عن دخول أغلب العمالة السورية إلى بغداد بطريقة غير شرعية عبر اربيل

المستقلة/- كشف مدير دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد باهض، الخميس، عن دخول أغلب العمالة السورية إلى العراق بطريقة غير شرعية من خلال إقليم كردستان.

وقال باهض، للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة، إن “هناك جزءاً كبيراً من العمال السوريين لاجئين في الإقليم، في حين يتم تهريبهم إلى بغداد لغرض العمل أو التسول”.

وأشار باهض، إلى “وجود جزء قليل منهم تحصل على تراخيص عمل أصولية بعد استكمال الإجراءات القانونية، وعلى الرغم من ذلك فإنهم يتابعون من خلال اللجان التفتيشية”.