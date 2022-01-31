العمل تعلن عن تسريح آلاف العمال من مشاريع القطاع الخاص بشكل قسري

المستقلة /- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الإثنين، تسريح آلاف العمال من مشاريع القطاع الخاص بشكل قسري، فيما تحدث عن مساع لشمول العمال بقانون الضمان الاجتماعي.

وقال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والقانونية علاء السكيني في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “العامين الماضيين شهدا تسريح آلاف العمال بشكل قسري من مشاريع القطاع الخاص والشركات الاستثمارية والأمنية في بغداد والمحافظات”، لافتا إلى أن “اللجان التفتيشية سجلت الجزء الأكبر من عمليات التسريح القسري، والجزء الثاني تم من خلال تقديم العمال لشكوى مباشرة للوزارة لتسريحهم من دون سابق إنذار وعدم منحهم حقوقهم المالية،أو استبدالهم بالعمالة الأجنبية”.

وأضاف أن “عدداً كبيراً من العمال في القطاع الخاص غير مضمونين، مما سهل عملية التسريح من قبل أرباب تلك المشاريع والشركات”، موضحا أن “بعض تلك المشاريع استبدلت العمالة الوطنية بعمال من جنسيات أجنبية وعربية، لاسيما في المطاعم والفنادق والمشاريع الاستثمارية”.

وبين السكيني أن “الوزارة تسعى لشمول جميع العمال بقانون الضمان الاجتماعي في ظل الإقبال على العمل في القطاع الخاص وانعدام الفرص في التعيين الحكومي، ولتشجيع العاطلين على إنشاء مشاريعهم الخاصة التي يمكنها الحد من نسبة البطالة”.

ولفت السكيني إلى أن “الوزارة تلزم جميع الشركات الاستثمارية بتشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية، لاسيما أصحاب الشهادات والخبرة والحرفيين في مختلف القطاعات، وممن يمتلكون شهادات تدريبية من قبل الوزارة”.

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