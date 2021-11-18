العمل تعلن استكمال إجراءات صرف الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين

المستقلة/- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن استكمال إجراءات صرف الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين.

وقالت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة خلود حيران في بيان تلقت المستقلة اليوم الخميس، إن “الدائرة ستقوم بصرف الرواتب التقاعدية بشكل شهري بدلا من شهرين لكلِّ دفعة ابتداءً من العام المقبل 2022”.

وأضافت حيران، أنه “تم الايعاز بضرورة الإسراع في انجاز جميع الاجراءات الخاصة بصرف الرواتب التقاعدية ليتم اطلاقها، فضلا عن الإسراع في إنجاز معاملات المرضى وكبار السن”.