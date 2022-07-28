العمل تعتزم رفع دعاوى بحقِّ الوزارات التي لا تلتزم بتعيين ذوي الإعاقة

المستقلة/- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة عزمها رفع دعاوى بحقِّ الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تلتزم بتعيين ذوي الإعاقة .

وقال رئيس هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة أحمد هادي بنية في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة:إنَّ “جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ملزمة بتطبيق القانون المتعلق بتخصيص ثلاثة بالمئة من التعيينات لذوي الإعاقة”، كاشفاً عن عزم الهيئة رفع دعاوى بحق أي جهة لا تلتزم بهذا القانون.

وذكر أنَّ ملاكات الهيئة ببغداد والمحافظات تعمل على تنفيذ جميع الإجراءات القانونية التي نصَّ عليها القانون رقم 38 لسنة 2013 والتي من شأنها النهوض بواقع ذوي الإعاقة في العراق كونها المظلة الرسمية الوحيدة لهذه الفئة، كما أنها تسعى إلى توفير البيئة الصحية الآمنة والعيش الكريم فضلاً عن تأمين جميع مستحقاتهم المالية وفق القانون وبتعاون جميع الأطراف المعنية بملف ذوي الإعاقة.

وأكد بنية أنه وجّه أقسام دائرته في المحافظات بتبسيط إجراءات المشاهدة السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة والاتصال فديوياً لمن يتعذر عليه الحضور، مشيراً إلى أنَّ الهيئة تعمل على توحيد إحصائيات القرارات الطبية الصادرة لمن لم تصدر لهم بطاقات (ماستر كارد) والإحالات الطبية للمتقدمين للشمول لعام 2019 إذا ما تم توفير التخصيص المالي وفق قانون الأمن الغذائي والتنمية لهم.