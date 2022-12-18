العمل تعتزم إعداد خطط تهدف إلى تشغيل مئات الآلاف من العاطلين

المستقلة/- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، عزمها إعداد خطط تهدف إلى تشغيل مئات الآلاف من العاطلين في البلاد وبالتنسيق مع القطاعين الخاص والحكومي، فيما أشارت إلى بلوغ عدد المسجل لديها منهم، المليونين.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض بتصريح للصحيفة الرسمية تابعتهالمستقلة، إن “الوزارة هي الجهة المسؤولة عن قطاع العمل في البلاد وتسعى حالياً إلى وضع الخطط المناسبة لدعم القطاع الخاص الذي يمثل عصباً اقتصادياً مهماً في كيان اقتصاد البلد، من خلال رفده بالعمالة الوطنية بمختلف الاختصاصات الدراسية من خلال قاعدة البيانات المعتمدة من قبلها للباحثين عن العمل”.

كما أشار إلى أن “الـوزارة تعمل على تهيئة فرص عمل للشباب من أجل تقليل نسب البطالة ومد القطاعين الخاص والعام بالطاقات الشابة والكفاءات، لاسيما في ما يتعلق بحملة الشهادات العليا إضافة إلى البكالوريوس، كاشفاً عن إدراجها تفاصيل هذه الخطط ضمن البرنامج الحكومي الجديد الذي يسعى إلى توفير فرص عمل حقيقية ملائمة لسوق العمل العراقية، كونها تضع أمامها أولويات ينبغي العمل على تطويرها لتلبية طموحات المواطن المستفيد من خدماتها، وأهم تلك الأولويات هي قاعدة بيانات للعاطلين”.

وذكر باهض أنه “تم التباحث مع الوزارات المعنية لغرض إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة مشكلة زيادة العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق ومنع دخولها والاكتفاء بالعمالة الوطنية، لاسيما في الشركات النفطية والاستثمارية، من خلال إلزامهم بتشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية في تلك الشركات والمشاريع”، كاشفاً عن “تجاوز أعداد العاطلين المسجلين بقاعدة بيانات الـوزارة، المليونين وبمختلف التخصصات، فضلا عن إعداد مقاربة لم يتم تسجيلها بصورة رسمية”.

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