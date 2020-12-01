العمل تطلق راتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الثاني من العام الحالي

المستقلة .. اعلنت هيئة ذوي الاعاقة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الثاني من العام الحالي.

ودعا رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة عصام التميمي المستفيدين المستلمين سابقاً لأستلام رواتبهم عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني (الماستر كارد)، علماً ان هذا الراتب هو الفرصة الاخيرة للذين لم يحدثوا بياناتهم (المعاينة السنوية) سواء كانت عبر الاتصال الهاتفي او وسائل التواصل الاجتماعي (مشاهدة عن طريق اتصال فديوي ببرنامج الواتساب او اي برنامج اخر) من قبل موظفي هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المختصين او بمراجعة مركز الهيئة في بغداد واقسامها في المحافظات .

يشار الى ان الهيئة اوعزت المستفيدين الى الابلاغ عن حالات وفاة المعاقين وتمنحهم فرصة المراجعة والابلاغ لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 10/12/2020 وبخلافه تضطر الهيئة لايقاف رواتبهم لشهر كانون الاول 2020 واتخاذها الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين .