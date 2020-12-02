العمل: تطلق الوجبة الـ29 من قروض دعم المشاريع الصغيرة

المستقلة /- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، عن إطلاق وجبة 29 من قروض دعم المشاريع الصغيرة في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان للوزارة، انه تم “اطلاق الوجبة الـ(29) من قروض دعم المشاريع الصغيرة في بغداد والمحافظات بواقع (5250) مقترضاً موزعاً حسب حصة كل محافظة من المبالغ المستردة والمحدد من قبل قسم دعم المشاريع الصغيرة وذلك بعد إجراء عملية الفرز الإلكتروني”.

واضافت “تم اعتماد الخوارزمية الإلكترونية في احتساب النقاط المقررة من قبل مجلس إدارة الصندوق حسب الاختصاص وتاريخ التسجيل كعاطل من العمل والدورات التي تم الاشتراك فيها”، مشيرة الى ان “العدد الكلي للمتقدمين للحصول على قروض المشاريع الصغيرة بلغ (224648) متقدماً”.

ودعت الوزارة، “المتقدمين الذين ظهرت اسماؤهم عبر الموقع الإلكتروني الى مراجعة دائرة العمل والتدريب المهني وأقسامها المنتشرة في المحافظات كافة لإكمال إجراءات استلام القروض”.

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