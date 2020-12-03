العمل تطلق الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الاول من العام الحالي

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المستقلة.. اعلن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية عادل الركابي اطلاق  الاعانة الاجتماعية لأكثر من مليون و(300) الف اسرة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان لشهر كانون الاول للعام الحالي  بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (206) مليار دينار .

وذكر مدير عام دائرة  الحماية الاجتماعية في وزارة العمل حسين علي أن عدد الاسر التي يعيلها رجل (964653) اسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من (155) مليار دينار فيما بلغ عدد الاسر التي تعيلها نساء (425263) اسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من (50) مليار دينار.

ودعا الأسر إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الراتب.

كما دعت هيئة الحماية الاجتماعية الاسر المستفيدة كافة الى الالتزام بالشروط الصحية لخلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا عند استلامها الرواتب حفاظا على الصحة العامة.

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