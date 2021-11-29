العمل تطالب بتوفير فرص عمل للمهاجرين العائدين من بيلاروسيا

المستقلة /- طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بتوفير فرص عمل وبرامج خاصة لدعم المهاجرين العائدين من الحدود البيلاروسية.

وقال وزير العمل عادل الركابي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “توفير برامج خاصة وايجاد دعم حقيقي للعراقيين العائدين من الخارج، جانب مهم جدا بغية الحد من الهجرة غير محسوبة العواقب”.

وشدد الركابي على “ضرورة الاسراع في انجاز مشاريع وبرامج الدعم والجدية في العمل على تنفيذها”.

واضاف، ان “توفير فرص عمل للعائدين موضوع مهم وأساسي، لان ابرز العوامل التي تؤدي الى الهجرة هي البطالة والبحث عن فرص العمل”، مشيرا إلى “جوانب مهمة أخرى يجب التركيز عليها، كالتدريب ومنح القروض لتأسيس مشاريع صغيرة تسهم في حل جزء من مشكلة الهجرة”.

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