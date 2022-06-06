العمل تضع خطة لترحيل الفئات غير المستحقة أو المتجاوزة على شبكة الحماية

المستقلة/- أعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطة لترحيل الفئات غير المستحقة أو المتجاوزة على شبكة الحماية.

وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة هدى سجاد في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة : إن “الخطة ستضمن حقوق المستفيدين وسرعة حسم ملفاتهم، كما ستتيح للوزارة الكشف عن جميع المتجاوزين على رواتب الحماية والمتلاعبين، وإعادة الأموال إلى  المستحقين الحقيقين” .

وأشارت إلى أن “الهيئة وبالتنسيق مع الجهاز القضائي في كل محافظة تعمل لحسم  ملف الاعتراضات والعمل على رفع مستوى التنسيق بين أقسام الهيئة بالمحافظة واللجنة العليا، والاتفاق على خريطة طريق للعمل المستقبلي والسعي المشترك لتذليل أية عقبات وبما يحقق إنسيابية عالية في حسم الاعتراضات وفق القانون والتعليمات النافذة”.

وأوضحت سجاد أن “الجهود مستمرة لتنفيذ خطة لتأهيل وتطوير نظام الحماية الاجتماعية وتنفيذ مشروع توحيد وتطوير قاعدة بيانات الوزارة والربط الشبكي”، مبينة أن “عدم وجود قاعدة بيانات مركزية لموظفي الوزارات أسهم بتأخر عملية الكشف عن المتجاوزين والطارئين على رواتب الحماية”.

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