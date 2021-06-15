العمل تضع خطة لاستبعاد الطارئين والمتجاوزين على نظام الحماية الاجتماعية

المستقلة/- اتفقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة مع البنك الدولي على تطبيق خطتين للتأهيل والتطوير وتحديث نظام الحماية الاجتماعية لاستبعاد الطارئين والمتجاوزين عليه.

وقالت وكيل الوزارة عبير الجلبي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “فريقاً وزارياً شُكِّل لغرض المضي في تنفيذ خطط ومشاريع الوزارة الإصلاحية التي تضمنتها الورقة البيضاء للإصلاحات الحكومية للعام الحالي في توقيتات زمنية محددة”، منوهاً بـ”ضرورة البدء بخطوات عملية بعيدة عن الجانب النظري، من خلال إعطاء سقوف زمنية ثابتة للإجراءات وآليات تطبيقها، والحرص على تقديم الفريق الوزاري تقارير شهرية تتضمن الأفكار والمقترحات التي تدعم خطوات الإصلاح الفعلي”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

طقس العراق : تراجع نسبي في نشاط الرياح المثير للغبار الخفيف

اخبار العراق

الحامدي : قرارات الحكومة زادت نسبة الفقر واغرقت البلد بالديون الداخلية والخارجية

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب تعافي الطلب وانفتاح اقتصاديات اوروبا وامريكا والصين

اخبار العراق

وزارة الزراعة تحذر من تعرّض البلاد إلى عواصف ترابية طوال أشهر الصيف

اخبار العراق

وزارة الاعمار تصادق على تصاميم 13 مدينة سكنية في بغداد والمحافظات

اخبار العراق

تنفيذ خطة وطنية لنشر لقاحات كوفيد ـ 19ومتابعة اليات عمل المنافذ التلقيحية

اخبار العراق

العمل تضع خطة لاستبعاد الطارئين والمتجاوزين على نظام الحماية الاجتماعية

اخبار العراق

العمل تضع خطة لاستبعاد الطارئين والمتجاوزين على نظام الحماية الاجتماعية

اخر الاخبار

الفصائل الفلسطينية تدعو إلى يوم غضب

اخر الاخبار

مهم لجميع الأردنيين والمقيمين.. إجراءات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ

اخر الاخبار

مدير أوقاف القدس: سندافع عن الأقصى بكل قوتنا

اخبار العراق

التخطيط تعلن عن الموعد مرتقب لإجراء التعداد العام للسكان

اخر الاخبار

لجنة التربية توضح جدل احتساب علامات نصف السنة الأولى

اخر الاخبار

خبير سياسي : الانتخابات بموعدها… واتهامات بين القوى السياسية بتأجيلها

اخر الاخبار

فيديو.. السبب الحقيقي وراء وقف برنامج ريهام سعيد “صبايا الخير”

اخر الاخبار

شاهد.. ممثل أمريكي يتحدث بالعامية المصرية يبهر السوشيال ميديا

رياضية

الأرجنتين تسقط في فخ التعادل مع تشيلي بكوبا أمريكا