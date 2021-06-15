العمل تضع خطة لاستبعاد الطارئين والمتجاوزين على نظام الحماية الاجتماعية

المستقلة/- اتفقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة مع البنك الدولي على تطبيق خطتين للتأهيل والتطوير وتحديث نظام الحماية الاجتماعية لاستبعاد الطارئين والمتجاوزين عليه.

وقالت وكيل الوزارة عبير الجلبي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “فريقاً وزارياً شُكِّل لغرض المضي في تنفيذ خطط ومشاريع الوزارة الإصلاحية التي تضمنتها الورقة البيضاء للإصلاحات الحكومية للعام الحالي في توقيتات زمنية محددة”، منوهاً بـ”ضرورة البدء بخطوات عملية بعيدة عن الجانب النظري، من خلال إعطاء سقوف زمنية ثابتة للإجراءات وآليات تطبيقها، والحرص على تقديم الفريق الوزاري تقارير شهرية تتضمن الأفكار والمقترحات التي تدعم خطوات الإصلاح الفعلي”.