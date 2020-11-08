العمل تصرف راتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الأول

المستقلة..أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عن صرف راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقاً من بغداد والمحافظات لشهر تشرين الاول من عام 2020 عن طريق الماستر كارد عبر مصارف (الرافدين، والرشيد، وآشور ) اليوم الاحد.

وبين رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة عصام عبداللطيف محمد ان اطلاق الراتب تم بجهود حثيثة من الوزارة والهيئة ومتابعة الوزير شخصياً مع وزارة المالية لاستحصال التمويل، لافتاً الى ان الوزارة تأمل التعاون المستمر من قبل وزارة المالية لصرف راتب المعين المتفرغ للدفعات المقبلة من دون تاخير كون فئة الاشخاص ذوي الاعاقة من الفئات التي هي بحاجة الى رعاية واهتمام خاص.

وفي سياق متصل دعا رئيس الهيئة المستفيدين الى الالتزام بطرق الوقاية لتجنب الاصابة بجائحة كورونا اثناء عملية استلام الرواتب من المنافذ المخصصة.