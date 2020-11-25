العمل تستعد لاعلان المتقدمين على القروض الميسرة ضمن الدفعة 29

العمل تستعد لاعلان المتقدمين على القروض الميسرة ضمن الدفعة 29

المستقلة / – وجهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اقسامها المعنية باجراء مقاطعة بيانات المتقدمين على القروض الميسرة استعدادا لاعلان المستحقين ضمن الدفعة 29.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة : انه تم التوجيه لمنتسبي اقسام القروض وتقنية المعلومات والصيانة والخدمات بانجاز عملية الفرز الكامل للمشمولين بالقروض الميسرة وتكثيف الجهود لاعلان اسماء الدفعة 29.

واوضح ان العملية تضمنت فرز ومقاطعة بيانات المتقدمين لضمان الشفافية في اختيار المشمولين المستحقين، لافتا الى استمرار الفرز الالكتروني وانجاز المعاملات المروجة وارشفة معاملات المقترضين.

يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كانت قد وجهت موظفي دائرة العمل والتدريب المهني بالدوام خلال يومي الجمعة والسبت لاكمال معاملات المتقدمين على القروض الميسرة.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الوزارة احرار زلزلي لـ”الصباح” : ان الوزارة قررت اعفاء دور الحضانات الاهلية من الغرامات التأخيرية المترتبة عليها أثناء جائحة كورونا وتظاهرات تشرين بسبب توقف عمل دور الحضانة انذاك.