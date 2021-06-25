العمل تحذر من مكاتب وهمية تستقطب عمالة اجنبية بطرق غير مشروعة

المستقلة/- حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من التعامل مع ما وصفته” مكاتب وهمية” تستقطب العمالة الأجنبية بطرق غير مشروعة.

وعقد مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد جبار باهض اجتماعا مع لجنة غلق المكاتب الوهمية وغير المرخصة بحضور اصحاب المكاتب الذين حصلوا على ترخيص من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الخميس الموافق 24/  6/ 2021.

واوضح المدير العام ان هذا الاجتماع هو نقطة الانطلاق لعمل اللجنة بصورته القانونية ولوضع حد لتسرب العمالة الاجنبية غير القانونية كما ويعتبر حثا وتوجيها للمكاتب المرخصة بعدم الانجرار الى التعامل مع تلك المكاتب الوهمية ولتضييق الخناق عليها كونها اصبحت ظاهرة غير مرغوب بها لمخالفتها التعليمات والقوانين السارية في البلد.

ووجه المدير العام المكاتب المرخصة باعتماد عقود رصينة مع مصادر العمالة الاجنبية في الخارج.

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