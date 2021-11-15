العمل تبدأ تسجيل المشمولين بقانون الناجيات اعتباراً من العام المقبل

المستقلة/- أعلنت المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدء تسجيل المشمولين بهذا القانون اعتباراً من العام المقبل، مؤكدةً أن المديرية تعنى بشؤون المختطفين من أربعة مكونات.

وقالت مدير عام المديرية سراب الياس في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إنه “تم تخصيص 500 مليون دينار مبدئياً لشراء بعض المتطلبات وإيجار الأبنية والأثاث”، مبينة أن “القانون سمي باسم (الناجيات الايزيديات) إلا أن متنه يؤكد على شمول المكونات (التركمانية والشبكية والمسيحية) به”. وأضافت أن “القانون ينص على تعويض الناجيات والفئات المشمولة بأحكام القانون كالأطفال دون الثامنة عشرة والرجال الذين نجوا من المجازر الجماعية لعصابات (داعش) الإرهابية”، مشيرةً الى “شمولهم برواتب شهرية وقطعة أرض أو وحدة سكنية، فضلاً عن برامج كاملة لجبر الضرر وإعادة التأهيل نفسياً وصحياً ونواح أخرى لكل من يثبت نجاته من تلك المكونات الأربعة”.

وتابعت الياس: إن “فرص عمل ستوفر للناجين فضلاً عن التباحث مع الجهات المعنية لاستثناء الفتيات اللواتي تركن الدراسة بسبب ظروف احتلال مناطقهم والنزوح والتهجير من شرط العمر”. وعدت مدير عام رعاية الناجيات الإيزيديات بأن “القانون سمي بذلك كنوع من الدعم المعنوي، باعتبار أن هذا المكون أكثر المكونات التي تعرضت الى جرائم إرهابية وأضرار نفسية ومعنوية بسبب ذلك”. وأوضحت أن “المديرية وضعت خطة لبدء تسجيل المشمولين اعتباراً من العام المقبل، إذ ستفاتح المديرية جهات كثيرة للاستفادة من قاعدة البيانات التي تمتلكها والخاصة بالناجين من المكونات الأربعة، بينما تشكل لجنة برئاسة قاض لاستقبال الطلبات والنظر بها والموافقة على شمولهم من عدمه”. وبشأن المختطفين والمختطفات أشارت الياس إلى “السعي لتشكيل لجنة على مستوى كبير للبحث في هذا الملف بالتعاون مع الجهات الأمنية”، مشيرةً الى أن “عدد المفقودين من النساء والرجال والأطفال يقارب 2700، الكثير منهم متواجد في سوريا وتركيا وقد يكونون قد وصلوا الى بلدان أخرى، وبعضهم جرت لهم عمليات غسيل دماغ ونسوا اللغة الأم خصوصاً الأطفال منهم”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

العراق يشارك في الاجتماع العشرين للمجلس الوزاري العربي للمياه

اخبار العراق

طقس العراق : تأثر البلاد بمنخفض جوي يسبب زخات أمطار في بعض المدن

اخبار العراق

المرور تعيد العمل بنظام تسقيط الدراجات النارية من 400 cc فما فوق

اخبار العراق

التربية : المطابع التي تعمل على طباعة الكتب المنهجية بكامل طاقاتها الانتاجية

اخبار العراق

العمل تبدأ تسجيل المشمولين بقانون الناجيات اعتباراً من العام المقبل

اخبار العراق

موانئ العراق تكشف عن الانتهاء من ثلاثة مشاريع حيوية في ميناء الفاو

اخر الاخبار

تصريحات سعودية نارية.. لا فائدة من ذلك

اخر الاخبار

تصريحات سعودية نارية.. لا فائدة من ذلك

اخبار العراق

بعد اغلاق مخيماتهم.. اكثر من 1700 أسرة نازحة تتخذ من الهاكيل مأوى لهم

اخر الاخبار

6 طائرات تركية دخلت الأجواء السورية.. ماذا يجري؟

اخر الاخبار

طفل مصري يقف وراء اعظم اكتشاف أثري

اخر الاخبار

فيديو.. فيفي عبده تثير الجدل بتصريحات حول “القبر والموت”

اخر الاخبار

ماذا يحدث في الجسم عند تناول حفنة من الفستق يومياً؟

اخر الاخبار

ولندي مسلم يقود حملة لإطعام المهاجرين العالقين في الحدود

اخر الاخبار

حقيقة تدهور صحة عادل إمام

اخر الاخبار

الأرض ستشهد أطول خسوف جزئي للقمر هذا القرن

اخر الاخبار

نصائح مهمة للرجال فوق سن الخمسين