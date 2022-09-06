العمل : المباشرة بإجراءات إصدار بطاقات (الماستر كارد) لذوي الإعاقة

المستقلة /- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، المباشرة بإجراءات إصدار بطاقات (الماستر كارد) لذوي الإعاقة، بغية إطلاق الرواتب الشهرية لهم ضمن قانون الأمن الغذائي خلال المدة المقبلة.

وقال رئيس هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة أحمد هادي بنية في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، ان “اللجان المختصة في الهيئة شرعت بإصدار بطاقة (الماستر كـارد) لمن أكملوا الفحص الطبي وتسلموا القرارات الطبية”، مبيناً أن “هذا الإجـراء جاء بعد تخصيص الأموال الخاصة بهم ضمن قانون الأمن الغذائي”.

ولفت إلى أن “الهيئة ماضية بتهيئة جميع الإجـراءات المتعلقة باستحصال الأمـوال المذكورة وصرفها للمصدرين الجدد”، متمنياً في الوقت نفسه “إقــرار المـوازنـة وتخصيص مبالغ إضافية لشمول أكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة وتتمكن الهيئة من تعيين المعين المتفرغ الخاص بهم وبقية الامتيازات الممنوحة لهم وفق القانون”.

وأشار بنية إلى أن “أقسام الهيئة في محافظات كربلاء وكركوك وذي قار ونينوى وبابل والنجف والمثنى، فضلا عن محافظات واسط وديالى وصلاح الدين وميسان، باشرت عمليات إصدار البطاقات لآلاف المشمولين برواتب ذوي الإعاقة التي ستطلق خلال المدة المقبلة”، مؤكداً في ختام حديثه على “التزام الهيئة بتنفيذ المواد التي نص عليها القانون رقم 38 لسنة 2013، وتعمل وفق الإمكانيات المتاحة لها رغم إصدار عدم إقــرار الموازنة العامة للدولة”.

ونبه بنية على أن “بطاقات (الماستر كارد) يعد المرحلة الأخيرة للمعين المتفرغ وللأشخاص ذوي الإعاقة بعد إكمال الإجــراءات الإداريــة المتعلقة بالتقديم والفحص الطبي، قبل إطلاق الرواتب”.