العمل : إنشاء السجل الإلكتروني الموحد بالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمية
المستقلة/- باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ الخطوات الأولى لإنشاء السجل الإلكتروني الموحد الخاص بتقاطع المعلومات بين الوزارات، بالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمية.
وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة : إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمية على تحديد سبل أطر إنشاء السجل الإلكتروني الموحد الخاص بتقاطع المعلومات بين الوزارات ومجلس القضاء الأعلى، لكون قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 يشمل أسر النزيل والمودع والمحكوم، لافتة إلى أن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات ومعلومات رصينة ومتكاملة بقوائم لأسماء الأسر المستحقة للإعانة التي سيتم اعتمادها خلال تنفيذ هذا المشروع .
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