العمل : إنشاء السجل الإلكتروني الموحد بالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمية

المستقلة/- باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ الخطوات الأولى لإنشاء السجل الإلكتروني الموحد الخاص بتقاطع المعلومات بين الوزارات، بالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمية.

وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة : إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمية على تحديد سبل أطر إنشاء السجل الإلكتروني الموحد الخاص بتقاطع المعلومات بين الوزارات ومجلس القضاء الأعلى، لكون قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 يشمل أسر النزيل والمودع والمحكوم، لافتة إلى أن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات ومعلومات رصينة ومتكاملة بقوائم لأسماء الأسر المستحقة للإعانة التي سيتم اعتمادها خلال تنفيذ هذا المشروع .

وأوضحت أن هيئة الحماية ترعى أكثر من مليون و400 ألف أسرة تحت خط الفقر، منبهة في الوقت نفسه على أن سرعة إنشاء السجل الموحد تمثل حاجة ضرورية وملحة للهيئة، كون السجل سيوفر الجهد والأموال ويعمل على سرعة إنجاز الشمول وإجراء  المتغيرات .
وفيما أكدت أن هيئتها حددت الأولويات لتنفيذ الخطوات الأولى لإنشاء السجل الإلكتروني خلال المدة المقبلة، أشارت إلى أنه من المؤمل عقد ورشة مشتركة برعاية منظمة الغذاء العالمية تضم الأطراف والوزارات المعنية بإنشاء السجل المذكور، بغية إتمام الخطوات المتبقية لتنفيذ هذا المشروع المهم الذي سيتيح لوزارة العمل إبعاد المتجاوزين والموظفين الذين يتقاضون راتب الحماية الاجتماعية إضافة إلى رواتبهم، ويمنح الإعانة للمستحقين الفعليين من الأسر التي تقبع تحت طائلة الفقر.
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