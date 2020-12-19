العمليات المشتركة تعلن مقتل واعتقال 10 ارهابيين في مناطق مختلفة

المستقلة //.. اعلنت قيادة العمليات المشتركة عن مقتل خمسة “ارهابيين” في منطقة جرف النصر شمال بابل، فيما أكدتاعتقال خمسة “عناصر إرهابية” في الطارمية شمالي بغداد.

وقالت العمليات المشتركة في بيان لها وتلقته ( المستقلة )… اليوم السبت، إنه “بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، وتجفيف منابع الإرهاب تواصل قواتنا الامنية عملياتها الاستباقية، وقد تمكنت وزارة الدفاع من خلالعمليات سامراء من العثور على ٤ قذائف ١٥٥ ملم ، و٣٨ فتيل تفجير ، واسطوانة اوكسجين مع علم لعناصر داعش“.

وأضافت أنه “تم العثور على وكر يحتوي أعتدة وظروف فارغة وخنادق وصاروخ كاتيوشا ودروع وروبن ماء، وقد تماتلافها تحت السيطرة، والقت الاستخبارات العسكرية القبض على اربعة ارهابيين في كركوك والانبار“.

واشارت القيادة الى أن “وزارة الداخلية نفذت من خلال قيادة الشرطة الاتحادية واجب تفتيش في كركوك وعثرت علىمجموعة كبيرة من العبوات الناسفة محلية الصنع من مخلفات داعش وقد تم اتلافها“.

واكدت أن “قوات الحشد الشعبي تمكنت من مداهمة أوكار عناصر عصابات داعش في وادي الصفا جنوب جزيرة الحضر، فيما احبطت قوات الواء ٤٧الحشد الشعبي محاولة في منطقة جرف النصر العويسات، وتمكنت من قتل ٥ ارهابيين كمعلومات أولية، في حين القىجهاز الامن الوطني القبض على خمسة عناصر إرهابية في قضاء قضاء الطارمية“. ( النهاية)