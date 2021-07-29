العمليات المشتركة تؤكد سقوط طائرة مروحية ووفاة طاقمها في مدينة آمرلي

المستقلة /-أعلنت قيادة العمليات المشتركة، سقوط طائرة مروحية عراقية ووفاة طاقمها في مدينة آمرلي.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، إن ” قيادة العمليات المشتركة تنعى الشهداء الأبطال الخمسة (العقيد طيار اسامه طارق عبد عبيد، الرائد طيار علي فاضل غضبان، نائب ضابط لؤي حاتم فرحان، نائب ضابط أثير فائز إبراهيم، نائب ضابط وسام علي سفيح) وهم طاقم طائرة هليكوبتر نوع مي ١٧”.

وأضافت ان “الضباط استشهدوا اثناء سقوطها قرب محيط ناحية امرلي فجر هذا اليوم بالساعة ٢٤٥ خلال تاديتها مهمة قتالية”.