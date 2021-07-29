العمليات المشتركة تؤكد سقوط طائرة مروحية ووفاة طاقمها في مدينة آمرلي

المستقلة /-أعلنت قيادة العمليات المشتركة، سقوط طائرة مروحية عراقية ووفاة طاقمها في مدينة آمرلي.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، إن ” قيادة العمليات المشتركة تنعى الشهداء الأبطال الخمسة (العقيد طيار اسامه طارق عبد عبيد، الرائد طيار علي فاضل غضبان، نائب ضابط لؤي حاتم فرحان، نائب ضابط أثير فائز إبراهيم، نائب ضابط وسام علي سفيح) وهم طاقم طائرة هليكوبتر نوع مي ١٧”.

وأضافت ان “الضباط استشهدوا اثناء سقوطها قرب محيط ناحية امرلي فجر هذا اليوم بالساعة ٢٤٥ خلال تاديتها مهمة قتالية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب بسبب انخفاض الدولار وتراجع عوائد السندات

اخبار العراق

البنك المركزي يطلق مبادرة للتحول الى الطاقة المتجددة “حفاظاً على البيئة”

اخبار العراق

تخللها تفاهمات اقتصادية وسياسية وثقافية.. الكاظمي يؤكد ان زيارته لواشنطن كانت ناجحة

اخبار العراق

العمليات المشتركة تؤكد سقوط طائرة مروحية ووفاة طاقمها في مدينة آمرلي

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب انخفاض مخزونات الخام الامريكي

اخبار العراق

نوري المالكي يعلن تمسكه بالمشاركة في الانتخابات المبكرة

اخبار العراق

التربية : توزيع الكتب الدراسية استعدادا لبدء العام الدراسي 2020 – 2021

اخبار العراق

التربية : توزيع الكتب الدراسية استعدادا لبدء العام الدراسي 2020 – 2021

اخبار العراق

التخطيط تنفذ المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعيَّة والصحية للمرأة العراقية

اخبار العراق

وزارة الصحة تعترف.. سلالة دلتا هي المسبب للموجة الوبائية

اخر الاخبار

فوائد صحية مدهشة للتمر.. ينصح به للرجال

اخر الاخبار

اعترافات صادمة من قاتل الكويتية فرح تستفز الكويتيين

اخر الاخبار

مفاجأة صادمة من الصحة العالمية بشأن الجرعة الثالثة

اخر الاخبار

هل ستفرض أربيل حظر التجوال ؟

اخر الاخبار

عرض شريحة من كعكة زفاف ديانا وتشارلز فى مزاد

اخر الاخبار

صور.. ملكات جمال فوق الـ60 في تكساس 

اخر الاخبار

فيديو.. “لعبتي” جديد كارمن سليمان