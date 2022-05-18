العمليات المشتركة : تأمين الحدود العراقية السورية بطول 610 كيلو مترات

المستقلة /- اكدت قيادة العمليات المشتركة ” ان الحدود العراقية السورية بطول 610 كيلو متر مؤمنة بشكل كامل وبنسبة 90% ، وتم تعزيزها بقوات اضافية ، لمنع تسلل الارهابيين “.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان القوات الامنية العراقية قامت بتحصين الحدود مع سوريا وسد الثغرات على اعتبار ان داعش ينشط في المناطق الشمالية الشرقية السورية ويحاول التسلل الى المناطق في جزيرة الانبار ونينوى.

واوضح ان القوات الامنية من حرس الحدود وقوات الجيش انشأت مانعا بارتفاع ٣ امتار وعرض ٣ امتار على طول الشريط الحدودي وانشأت ايضا ابراج مراقبة حديثة نصب فيها كاميرات حرارية ومعدات حديثة للكشف عن المتسللين وايضا وضع الصبات الكونكريتية والاسلاك السائكة .

واشار الى ان هذه التحصينات منعت التهريب من اسلحة او مواد وتسلل الارهابيين والاشخاص بعد فرض خطة امنية محكمة من قبل قيادة العمليات المشتركة والوزارات المعنية بتشكيل خطوط دفاعية تبدأ بحرس الحدود والثاني من قوات الجيش والثالث الاجهزة الاستخبارية ونصب الكمائن كما ان هناك استطلاعا جويا لكامل الحدود عن طريق الطائرات المسيرة وطائرات القوة الجوية العراقية.

واكد الخفاجي القبض على العديد من الارهابيين الذي حاولوا التسلل كما تم ايقاف العديد من عمليات التهريب بعد تامين الحدود مع سوريا مشيرا الى وجود تعاون مع قوات حرس الاقليم بهذا المجال .