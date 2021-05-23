العملات الرقمية تطورها وانتشارها

المستقلة /- _إن مظاهر التطور التكنولوجي الذي طرأ على حياتنا بشكل كبير افرز الكثير من الاختراعات والادوات التي لم تكن موجودة من قبل ولكن هذا التطور كان له ايجابيات وسلبيات بل انه قد اثر على نمط حياة البشر ككل بشكل كبير.

وتعد العملات الرقمية من أهم مظاهر التطور التكنولوجي الكبير الذي طرأ على العالم والذي بدت معالمه بشكل واضح مؤخرا وسيطر على العديد من النواحي والاسواق الاقتصادية مع انتشار فيروس كوفيد 19 في أواخر سنة 2019.

وهناك فرق جوهري بين العملات الورقية التقليدية والعملات الرقمية اذ ان العملات الرقمية غير ملموسة ويكون التعامل فيها بدون حدود وبعد هذا التاريخ اتخذت تجارة العملات الرقمية منحى اخر.

ومن أشهر العملات الرقمية ” البيتكوين ” والتي تعد من اكثر العملات الرقمية تداولا أما عن بدايات استخدام العملات الرقمية فكانت في العام 1996 تاسس ما يعرف في المصطلحات الاقتصادية بالذهب الالكتروني وكان من اوائل ما اسس عليه سوق العملات الرقمية على ان الخبراء الاقتصاديين يقولون ان ظهور هذا الاخنراع الى العلن كان في بداية التسعينات.

وقد بدأ الاستخدام الدولي (الحكومي) للعملات الرقمية في العام 2016 حيث اعلنت 24 دولة من دول العالم الاستثمار في مجال العملات الرقمية منها: السويد وروسيا والمانيا وغيرها ومؤخرا تراجعت قيمة البيتكوين بعد فترة شهدت فيها ارتفاعا.