ائتلاف العمق الوطني في البصرة يدعو الى انهاء العنف المتبادل

المستقلة/- دعا “ائتلاف العمق الوطني” في محافظة البصرة الى جعل مناسبة العيد فرصة حقيقية لإنهاء الانقسامات الحاصلة في الساحة العراقية والتخلص من لغة العنف التي سادت في الآونة الاخيرة وساهمت بإزهاق ارواح العديد من المواطنين الابرياء” .

وطالب الائتلافُ في بيان بمناسبة عيد الفطر المبارك الجميع بتغليب “لغة الحوار والتعاون البنّاء  للقضاء على مظاهر العنف التي تصدرت المشهد العراقي في الايام الاخيرة والتي تنذر بحالة من الانحدار نحو مستنقع العنف والفوضى في البلد” .

وحذر من وجود جهات تسعى لخط الاوراق في الفترة المقبلة خصوصا مع الاقتراب من موعد الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل من خلال اثارة العنف والعنف المتبادل”،  داعيا “القوات الامنية الى اخذ دورها الحقيقي والتصدي لهذه المحاولات التي قد تربك الشارع العراقي وتنعكس سلبا على مجمل الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية” .

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