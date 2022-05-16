العماني سليمان الناعبي يتمكن من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي

المستقلة /- نجح المغامر العُماني، سليمان الناعبي، في تسلق قمتي “إفرست” البالغ ارتفاعها 8849 متراً فوق مستوى سطح البحر، و”لوتسي” رابع أعلى قمة في العالم، والبالغ ارتفاعها 8516 متراً فوق مستوى سطح البحر خلال الرحلة نفسها.

وأفاد الناعبي، في حديثه لوكالة الأنباء العُمانية، بأنه بدأ المغامرة في أبريل الماضي، وتمكن من الوصول لقمة إفرست يوم 12 مايو الجاري. وقال الناعبي: “في يوم 13 مايو استكملت الرحلة بالصعود والوصول إلى قمة لوتسي، والتي تعد رابع أعلى قمة في العالم”.

وأوضح أن هذه المغامرة تعد ضمن برنامج “غراند سلام إكسبلورر” الهادف للوصول إلى القمم العالمية السبع في كل قارة والقطبين الجنوبي والشمالي.

وأشار إلى أن الأعراض الصحية التي قد يعاني منها متسلقو “إيفرست” تعد من أبرز التحديات، أبرزها سعال المرتفعات، وداء المرتفعات الذي يسبب الصداع وضيق التنفس، بالإضافة إلى الحرارة المتقلبة على حسب الارتفاع الذي وصل إليه المتسلق.

 

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