العلوي : رواتب الرئاسات الثلاث في موازنة 2021 بلغت أكثر من 344 مليار دينار

المستقلة /- كشف رئيس تحالف الاقتصاد العراقي “اقتصاديون” عدي العلوي، عن أن مجموع رواتب الرئاسات الثلاث في موازنة العام الماضي بلغت أكثر من 344 مليار دينار.

وقال العلوي في حوار و تابعته المستقلة اليوم الخميس، “رواتب رئاسة الجمهورية في موازنة العام الماضي بلغت 35.639 مليار دينار، ومجلس النواب 228.141 مليار دينار، أما الأمانة العامة ومكتب رئاسة الوزراء فقد بلغت 81.176 مليار دينار، ليبلغ مجموع الرواتب 344.956 مليار دينار”.

وأضاف ان “عدد الموظفين في تلك الدوائر يبلغ 5926 موظفاً، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري للموظف الواحد 4.850 ملايين دينار”، مبينا أن “المشكلة تكمن بالمخصصات والنفقات الأخرى لهذه الدوائر”.

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