العلوي : استراتيجية حكومة الأغلبية فشلت ولم تحقق أي تطور منذ 4 اشهر

المستقلة /- أكد عضو مجلس النواب جاسم العلوي، الخميس، أن استراتيجية تشكيل حكومة الأغلبية التي لم يحصل فيها أي تطور رغم مرور أربعة أشهر على إجراء الانتخابات، فيما شدد على ضرورة الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير بشأن نفط إقليم كردستان العراق.

وقال العلوي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “قرار المحكمة الاتحادية بخصوص بيع إقليم كردستان النفط جاء في محله ولحفظ ثروة العراق”.

وأضاف أنَّ “هذا القرار يمكن أن يرفضه المتضررون منه ويؤثر في استقرار العملية السياسية؛ إلا أنه كان يجب أن يُتخذ منذ فترة طويلة لكي لا يُحسب على أنه استهدف جهة على حساب أخرى كما حصل في الوقت الحالي”.

وأشار العلوي إلى “وجود مشروع لتصحيح العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة، بعد فشل ستراتيجية تشكيل حكومة الأغلبية التي لم يحصل فيها أي تطور رغم مرور أربعة أشهر على إجراء الانتخابات”، موضحاً أنَّ “اختيار رئيس الجمهورية يجب أن يكون بالتوافق بين الكتلتين الكرديتين، فضلاً عن اتفاق تام على ترشيح رئيس الوزراء المقبل بما يحقق الاستقرار في البلد ويفتح الانسداد الحاصل في العملية السياسية”.

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