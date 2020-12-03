العقابي يوعد الكاظمي الإسراع بإرسال موازنة عام 2021 الى البرلمان

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المستقلة / – دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الإسراع بإرسال موازنة 2021 و العمل على تعظيم إيرادات الدولة وتقليل النفقات و محاربة الفساد.

وقال العقابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة تابعته اليوم الخميس، “إننا طالبنا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقليل نفقات ورواتب النواب والوزراء والوكلاء والمستشارين والسفراء والمدراء ومن هم بدرجتهم حتى نستطيع تأمين رواتب تتناسب مع حجم الدولة”.

وأضاف، أن “اجراءات الحكومة سلبية فيما يتعلق بتعظيم إيرادات الدولة وعدم إرسالها إلى مجلس النواب”، مبينا أن “الحكومة تغالط نفسها في حديثها عن خطورة عدم إقرار الموازنة رغم أنها لم ترسلها إلى البرلمان أساسا حتى الآن”.

ولفت العقابي إلى أن “كثرة التصريحات وتناقضها بات المواطن يعيش في واد والحكومة في واد آخر مع شديد الأسف”.

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