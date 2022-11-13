العطواني يمهل أمانة بغداد أسبوعا واحدا لاستكمال المشاريع المتلكئة

المستقلة /- امهل رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عطوان العطواني ، الاحد ، أمانة بغداد أسبوعا واحدا لاستكمال المشاريع المتلكئة في منطقة الفضيلية ، فيما هدد بمساءلة أمانة بغداد .

وقال العطواني في حديث و تابعته المستقلة، إن “دائرة المشاريع غير جادة وهناك تواطؤ مع الشركة المنفذة بعدم القدرة على إنجاز مشاريع منطقة الفضيلية “.

وأضاف “أننا امهلنا أمانة بغداد أسبوعا واحدا بتصحيح المسار في تنفيذ جميع المشاريع المتلكئة في منطقة الفضيلية وبخلاف ذلك سيتم مساءلة الأمانة على خلفية عدم تنفيذ الخطط”.

وأشار إلى أن “هنالك تلكؤ وسوء إدارة وامور اخرى من قبل الشركة المنفذة”، محذرا من أنه “اذا لم تشرع أمانة بغداد بتنفيذ خطة اكساء الشوراع في منطقة الفضيلية خلال اسبوع واحد سنضطر إلى مساءلتها “.

تجدر الإشارة الى أن النواب عن مناطق شرق القناة طالبوا في وقت سابق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتدخل وتوفير الخدمات لمناطقهم التي تعاني منذ سنوات.