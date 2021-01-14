العطافي : العراق يعيش مع افشل حكومة مرت بتأريخه

المستقلة /-اكد عضو لجنة الخدمات النيابية، عباس العطافي، ان العراق يعيش مع افشل حكومة مرت بتأريخه، لافتا الى ان نسبة تقييم البرلمان للحكومة هي 18 بالمئة.

وقال العطافي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، ان “نسبة التقييم التي خرج بها البرلمان لاداء الحكومة خلال فترة تسنمها السلطة قد وصل الى 18 بالمئة، وهي نسبة تحتم على مجلس النواب استضافة الحكومة من اجل تصحيح الأمور”.

وأضاف ان “مستوى تنفيذ البرنامج الحكومي بالنسبة المذكورة غير مقبول، حيث ان العراق يعيش اليوم مع افشل حكومة مرت بتأريخه”.

وبين ان “مايجري الان عبارة عن سوء إدارة من قبل الحكومة اتجاه المواطن وعدم وجود رؤية حقيقية للتعامل مع متطلباته، وبالتالي فأن البرلمان غير راضٍ عن أداء الحكومة وهناك تحركات لاستضافتها داخل مجلس النواب”.