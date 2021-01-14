العطافي : العراق يعيش مع افشل حكومة مرت بتأريخه

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /-اكد عضو لجنة الخدمات النيابية، عباس العطافي، ان العراق يعيش مع افشل حكومة مرت بتأريخه، لافتا الى ان نسبة تقييم البرلمان للحكومة هي 18 بالمئة.

وقال العطافي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، ان “نسبة التقييم التي خرج بها البرلمان لاداء الحكومة خلال فترة تسنمها السلطة قد وصل الى 18 بالمئة، وهي نسبة تحتم على مجلس النواب استضافة الحكومة من اجل تصحيح الأمور”.

وأضاف ان “مستوى تنفيذ البرنامج الحكومي بالنسبة المذكورة غير مقبول، حيث ان العراق يعيش اليوم مع افشل حكومة مرت بتأريخه”.

وبين ان “مايجري الان عبارة عن سوء إدارة من قبل الحكومة اتجاه المواطن وعدم وجود رؤية حقيقية للتعامل مع متطلباته، وبالتالي فأن البرلمان غير راضٍ عن أداء الحكومة وهناك تحركات لاستضافتها داخل مجلس النواب”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

ليست كورونا..نجل صفوت الشريف يكشف ملابسات وفاة والده

اخر الاخبار

Haval الصينية تطرح نسخ جديدة معدلة من سيارات H9 لمنافسة تويوتا

اخبار العراق

تعرف على موعد مباشرة الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الأهلية

اخبار العراق

الشمري : القضاء على الفساد والمفسدين هدف لكل الشرفاء والوطنيين

اخبار العراق

العطافي : العراق يعيش مع افشل حكومة مرت بتأريخه

اخبار العراق

الصحة : تعيين قاضٍ خفر لمتابعة حالات الاعتداءات على الملاكات الطبية

اخبار العراق

الاتصالات تنفي ارتفاع اسعار الانترنت بعد تغيير قيمة الدولار امام الدينار

اخبار العراق

الاتصالات تنفي ارتفاع اسعار الانترنت بعد تغيير قيمة الدولار امام الدينار

اخبار العراق

وزارة التعليم تتطلق استمارة التقديم للقبول المركزي لطلبة الدور الثالث

اخبار العراق

التربية : افتتاح مدرستين نموذجيتين ضمن حيي الغزالية والجامعة خلال ستة اشهر

اخبار العراق

الهجرة تدعو العائدين من المخيمات الاسراع لاستلام منحة العودة

اخبار العراق

الديمقراطي الكردستاني يدعم جهود الكاظمي لانهاء ملف الدرجات الخاصة

اخبار العراق

مصدر : هناك رغبة لدى كتل عدة لتأجيل موعد الانتخابات إلى نهاية العام

اخبار العراق

القضاء : مستويات الطلاق اصحبت عالية وغير مسبوقة

اخبار العراق

برنامج الاغذية : 3 ملايين شخص في العراق يعانون عدم كفاية استهلاك الغذاء

اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.. اليوم الخميس

رياضية

فريق درجة ثانية يحرم بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا