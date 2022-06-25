العشرات يتظاهرون في منطقة الاصمعي الجديد للمطالبة بالخدمات

( المستقلة)/ نريمان المالكي /.. خرج اهالي منطقة الاصمعي الجديد بتظاهرة مطالبين فيها الشركة المنفذة لمشروع البنى التحتية و تبليط الشوارع في المنطقة بإكمال فقرات مشروع التبليط و ذلك بإنجاز الشوارع المتبقية و اكمال المقرنص و الطبقة الاكسائية وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة ضمن العقد المبرم و بمدد زمنية محددة دون تأخير.

كما طالبو محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني بتشكيل لجنة من قبله شخصيا للوقوف على اسباب توقف المشروع و متابعة نسب الانجاز و انتشار الانقاض و النفايات و محاسبة دوائر البلدية لتقصيرها في عملها .

إضافة الى مطالبة محافظة البصرة و الدوائر المعنية فيها و مديرية التربية بإدراج مدارس المنطقة ضمن مشاريع البناء و اعادة الاعمار لما يعانيه الطلبة و التلاميذ من الزحام في الصفوف نتيجة الدوام الثلاثي لقلة المدارس في المنطقة .